07:29 (мск), источник: Известия
Роспотребнадзор рассказал о создании быстрого теста на госпитальную инфекцию
Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запатентовали новую технологию, которая выявляет ген антибиотикорезистентности одной из самых распространенных госпитальных инфекций — синегнойной палочки. Когда пациент поступает в стационар, необходимо быстро поставить диагноз, чтобы в течение 48 часов назначить терапию. Однако если он заражен устойчивой к антибиотикам супербактерией, то лечение не принесет эффекта, а антибиотик только усилит сопротивляемость патогена.