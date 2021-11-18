Гинцбург назвал причину появления «рассадников» новых штаммов COVID-19

«Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших», — сказал он.
Ученый считает, что граждане, которые покупают сертификаты, мало того что тратят деньги, но и подвергают себя смертельной опасности.
«В этих условиях, когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тыс. пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей», — добавил Гинцбург.
В начале ноября вирусолог из Центра им. Гамалеи Александр Бутенко заявлял, что в России после окончания нерабочих дней могут появиться новые штаммы коронавируса (на федеральном уровне «антиковидные каникулы» были введены с 30 октября по 7 ноября, в некоторых регионах период нерабочих дней был увеличен).
Как отмечал Бутенко, россияне, которые уехали на время нерабочих дней за границу, рискуют при возвращении привезти в страну новые штаммы COVID-19.
«Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. Потом над ними придется ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения», — говорил он.
При этом вирусолог отмечал, что после нерабочих дней снижение заболеваемости коронавирусом все же будет, однако, по его мнению, оно могло бы быть еще больше.
«Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», — добавил он.
После завершения нерабочих дней правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Гинцбург заявлял, что инициатива ввести обязательные QR-коды для проезда на транспорте и походов в кафе и магазины будет работать только в том случае, если эта мера будет полноценно выполняться, а сертификаты не будут поддельными. «Этой меры достаточно [для борьбы с пандемией], единственное — чтобы эта мера выполнялась, а не была профанацией, когда коды начинают покупать», — сказал ученый.