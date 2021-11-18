Вирусолог Чумаков заявил о «тревожном сигнале» перед ревакцинацией

«Если вы измерите антитела, а их совсем нет, они упали низко, то тогда это тревожный сигнал и стоит поторопиться и привиться еще раз. Если у вас антитела на хорошем уровне, то тогда в этом спешки нет», — считает Чумаков.
В то же время, по его словам, если антитела при ревакцинации на высоком уровне, то дополнительная доза увеличит количество антител и улучшит их качество.
«То есть антитела смогут защищать не только от того штамма, на котором сделана вакцина, но и от всех других вариантов, иммунитет становится более широким. В этом и состоит основное достоинство ревакцинации, этой бустерной дозы», — сказал он.
Эксперт отметил, что, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, даже первичная вакцинация в целом снижает риск тяжелого заболевания, госпитализации и смерти от COVID-19.
Чумаков посоветовал ревакцинироваться тем, кто боится за свое здоровье, у кого есть проблемы с иммунитетом, а также людям преклонного возраста.
Он отметил также, что, по данным исследований, повторная вакцинация для привитых вакцинами на основе модифицированной РНК (это вакцины Pfizer и Moderna) показана через полгода после первичной. В целом, по его словам, именно об этих препаратах сейчас больше исследований и больше информации об их влиянии на организм.
Что касается российских вакцин, то выбор у россиян небольшой — ревакцинация «Спутником V» или «КовиВаком», считает Чумаков.
«ЭпиВакКороной» не стоит прививаться ни первый, ни второй, ни третий раз", — считает он.
Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург также говорил, что повторную вакцинацию от коронавируса лучше всего проходить через полгода.
По его словам, такой период до повторной прививки обусловлен появлением дельта-штамма SARS-CoV-2, из-за которого нужно поддерживать высокий уровень защитных антител. Как считает ученый, ревакцинация раньше, чем через полгода не нанесет вреда организму, но и особой пользы тоже не принесет: уровень антител в организме останется таким же высоким, как и до дополнительной дозы вакцины.
О том, что в России началась ревакцинация, в июне 2021 года, сообщал Минздрав. В ведомстве рекомендовали провести ее через полгода после первой прививки, чтобы достичь необходимого уровня коллективного иммунитета. Для повторной вакцинации подходят все вакцины, зарегистрированные в России, говорил ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По данным оперштаба на 25 октября, полный курс вакцинации против вируса в России прошли 49,16 млн человек. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 45,7%.