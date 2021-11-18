10:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Первые шаги детеныша панды показали на видео
Невероятно трогательное зрелище.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сотрудники Исследовательского центра гигантских панд Циньлин в провинции Шэньси на северо-западе Китая обнародовали милое видео со своим самым маленьким жильцом.
В коротком ролике можно увидеть, как детеныш панды, которому всего несколько недель и у которого еще даже нет имени, делает свои первые в жизни шаги. Медвежонок, который до этого все время находился в специальной колыбели, сначала растерялся, но потом уверенно пополз по полу под радостные аплодисменты персонала центра.
Екатерина Гура
Еще больше интересного о животных