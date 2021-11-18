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10:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Первые шаги детеныша панды показали на видео

Невероятно трогательное зрелище.

Сотрудники Исследовательского центра гигантских панд Циньлин в провинции Шэньси на северо-западе Китая обнародовали милое видео со своим самым маленьким жильцом.

В коротком ролике можно увидеть, как детеныш панды, которому всего несколько недель и у которого еще даже нет имени, делает свои первые в жизни шаги. Медвежонок, который до этого все время находился в специальной колыбели, сначала растерялся, но потом уверенно пополз по полу под радостные аплодисменты персонала центра.

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