Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

Ученые из разных стран, в том числе Великобритании, Австралии и Китая, провели шесть исследований с целью изучить, как ношение масок, социальное дистанцирование и другие меры общественного здравоохранения влияют на заболеваемость COVID-19 в мире.
«Общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости COVID-19 на 53%, хотя разница между результатами отдельных исследований была значительной», — говорится в отчете, опубликованном в четверг в научном журнале British Medical Journal.
В исследованиях принимали участие более 400 тысяч человек, из них более 2,5 тысячи в момент их проведения болели коронавирусом.
По словам ученых, несмотря на свою безопасность и эффективность, большинство вакцин от коронавируса не обеспечивают защиту 100%, поэтому наряду с программами вакцинации необходимо продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.
Как отмечает газета Guardian, это первое международное исследование подобного рода.