Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 ноябряУказ о построении первого постоянного моста через Неву, день рождения Деда Мороза и Микки Мауса и другие события этого дня
Фоторепортажи
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
11:39 (мск), источник: © РИА Новости

Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ношение масок является единственной наиболее эффективной мерой общественного здравоохранения в борьбе с коронавирусом, снижающей заболеваемость на 53%, следует из результатов международного исследования.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
11:59 (мск)В Москве за сутки выявили 4062 заражения коронавирусом
Новости по темеПолная статистика
Источник: © РИА Новости

Ученые из разных стран, в том числе Великобритании, Австралии и Китая, провели шесть исследований с целью изучить, как ношение масок, социальное дистанцирование и другие меры общественного здравоохранения влияют на заболеваемость COVID-19 в мире.

«Общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости COVID-19 на 53%, хотя разница между результатами отдельных исследований была значительной», — говорится в отчете, опубликованном в четверг в научном журнале British Medical Journal.

В исследованиях принимали участие более 400 тысяч человек, из них более 2,5 тысячи в момент их проведения болели коронавирусом.

По словам ученых, несмотря на свою безопасность и эффективность, большинство вакцин от коронавируса не обеспечивают защиту 100%, поэтому наряду с программами вакцинации необходимо продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

Как отмечает газета Guardian, это первое международное исследование подобного рода.

 США готовят 'крымский сценарий'
Ничего личного: что Турция намерена сделать с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь