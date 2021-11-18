Вирусолог Альтштейн усомнился в возможности выдачи QR-кодов по уровню антител

«Определением антител занимается огромное количество коммерческих компаний. Везде свои методики. Будет ли стандартизация, тоже не совсем ясно. Антитела тоже бывают разные, там бывают нейтрализующие антитела, которые никто не определяет, и общие антитела. Я боюсь, что введение этого признака приведет к тому, что будут фальсификации, фальшивые справки и все это будет плохо», — сказал он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что кабмин России прорабатывает возможности выдачи QR-кодов в зависимости от титра антител к коронавирусу. Позднее ведомство уточнило слова Поповой, отметив, что ученые еще не установили уровень антител, достаточный для защиты от заболевания.
При этом Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник на площадке при кабмине сообщил, что правительство России определило уровень антител, необходимый для получения QR-кода — 350−500 Bau/мл.