13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тысячи красных крабов «оккупировали» дороги на острове Рождества (видео)
Там начался сезон миграции.
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Ежегодно с приходом сезона дождей на острове Рождества у побережья Западной Австралии можно наблюдать невероятное зрелище. Тысячи огненно-красных крабов массово выползают из джунглей и направляются в путешествие к океану для размножения.
Миграция красных крабов носит массовый характер и влияет на уклад жизни местного населения. Из-за крабов перекрывают дороги, а десятки волонтеров следят за их безопасным передвижением.
В сезон миграции вдоль больших автотрасс устанавливают специальные ограждения, чтобы крабы не выползали на проезжую часть. Для них также был построен специальный мост, чтобы они могли беспрепятственно переправляться через оживленную дорогу.
По словам экологов, после спаривания самцы крабов сразу же отправятся в обратный путь, а самки задержатся в норах на побережье, чтобы отложить яйца. Сообщается, что каждая самка краба может отложить до 100 тысяч яиц.
Ежегодная миграция на острове Рождества является довольно популярным событием. Чтобы посмотреть на путешествие тысяч красных крабов, сюда специально приезжают туристы со всего мира.
Екатерина Гура