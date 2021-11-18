13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие пейзажные фото года
Авторитетное жюри объявило победителей международного конкурса.
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Жюри международного фотоконкурса Natural Landscape Awards объявило победителей 2021 года. Звание «Фотограф года» получил американский пейзажный фотограф Эрик Беннетт. Второе место в этой категории получил фотограф из США Бен Хорн, а третье — немец Тобиас Рихтер. Все они представили на конкурс серию снимков, раскрывающих красоту природных ландшафтов из самых разных уголков мира.
«Фотографией года» стал «космический» снимок американского фотографа Стива Альтермана, сделанный на пляже с черным песком Феллсфьяра в Исландии. Прогуливаясь по берегу, Стив заметил, как волны разбиваются о выброшенный на песок кусок айсберга, и сумел запечатлеть эту красоту.
Отметим, что в этом году судьям пришлось рассмотреть 9947 фотографий и 368 проектов, поступивших на конкурс лучших природных ландшафтов. В результате пяти этапов судейства до финала добрались лишь 120 фотографий, 10 проектов и 10 портфолио фотографов.
Ранее жюри конкурса The Comedy Wildlife Photography Awards выбрало самые смешные снимки дивотных за 2021 год.
Екатерина Гура