Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые: две чашки кофе и чая в день снижают риск инсульта Хотя вполне возможно, что все дело просто в горячих напитках
Фоторепортажи
17Ими гордится страна: женщины, ставшие Героями России
12Объявлены победители конкурса Natural Landscape Photography Awards 2021
13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие пейзажные фото года

Авторитетное жюри объявило победителей международного конкурса.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Жюри международного фотоконкурса Natural Landscape Awards объявило победителей 2021 года. Звание «Фотограф года» получил американский пейзажный фотограф Эрик Беннетт. Второе место в этой категории получил фотограф из США Бен Хорн, а третье — немец Тобиас Рихтер. Все они представили на конкурс серию снимков, раскрывающих красоту природных ландшафтов из самых разных уголков мира.

«Фотографией года» стал «космический» снимок американского фотографа Стива Альтермана, сделанный на пляже с черным песком Феллсфьяра в Исландии. Прогуливаясь по берегу, Стив заметил, как волны разбиваются о выброшенный на песок кусок айсберга, и сумел запечатлеть эту красоту.

Отметим, что в этом году судьям пришлось рассмотреть 9947 фотографий и 368 проектов, поступивших на конкурс лучших природных ландшафтов. В результате пяти этапов судейства до финала добрались лишь 120 фотографий, 10 проектов и 10 портфолио фотографов.

Ранее жюри конкурса The Comedy Wildlife Photography Awards выбрало самые смешные снимки дивотных за 2021 год.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь