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15:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер актер из фильма «Ночной дозор»

Умер российский актер театра и кино Игорь Савочкин. Об этом блогер Алеся Казанцева сообщила в своем Facebook-аккаунте.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в “Базелевсе”, занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — написала Казанцева.

Артист скончался в возрасте 58 лет, причина его смерти не уточняется. Ранее ряд СМИ сообщил, что его госпитализировали с болями в спине. Позднее сообщалось, что он чувствует себя нормально и планирует выписываться из больницы.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Работал в Театре на Покровке, а также в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс». Среди наиболее известных фильмов с участием актера — «Ночной дозор», «Кука», «Любовь под прикрытием» и «Левиафан». Он также появлялся в сериалах «Эпидемия», «Домашний арест» и «Метод».

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