Эксперты оценили число обломков после уничтожения советского спутника в космосе

На орбите Земли после российских испытаний в космосе появились 288 новых осколков, сообщила в Twitter калифорнийская компания LeoLabs, которая отслеживает движение обломков на околоземной орбите для предотвращения столкновений. Это данные по состоянию на 18 ноября.
У некоторых обломков ближайшая к Земле точка орбиты (перигей) находится на высоте меньше 420 км, таким образом, их орбита пересекается с орбитой Международной космической станции (МКС), отметила LeoLabs.
Минобороны России сообщило о проведении испытаний в космосе 16 ноября. В результате был успешно сбит недействующий советский спутник, который находился на орбите с 1982 года, заявили военные. Они утверждают, что фрагменты спутника были внесены в каталог системы контроля космоса и их будут сопровождать, пока они не разрушатся.
Новые обломки появились прямо на тех высотах, которые используют большинство спутников, заявил Financial Times гендиректор LeoLabs Дэниел Сеперли. Он сравнил это со взрывом бомбы посреди «новой космической гонки».
Есть угроза, что обломки спутника затронут сотни коммерческих спутников, включая запущенные компанией SpaceX миллиардера Илона Маска и принадлежащие картографической компании Planet, написала FT.
Объекты в космосе движутся с огромными скоростями, и в случае столкновения мелкие обломки могут нанести серьезные повреждения.
Разрушение спутника привело к образованию более 1500 «отслеживаемых» обломков, говорил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Если эта цифра точна, то число уже известных осколков, появившихся в результате схожих испытаний вооружения, выросло почти наполовину, сообщил газете астрофизик Гарвардского университета Джонатан Макдоуэлл. Хотя большинство обломков разрушатся в течение пяти лет, примерно пятая часть может оставаться на орбите еще 10−15 лет, добавил он.
Космическое командование США обвиняло Россию в безответственности и пренебрежении вопросами безопасности, потому что она, по мнению США, подвергла опасности спутники и космические миссии. США доподлинно известно, что фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не будут нести угрозу для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности, ответил представитель российского Минобороны. Он добавил, что США, Китай и Индия тоже проводили аналогичные испытания.