В новой методичке Минздрав рекомендует «Спутник Лайт» для ревакцинации

«Использование вакцины “Спутник Лайт” целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет», — цитирует «РИА Новости» рекомендации Минздрава. 1 ноября о необходимости использования «Спутника Лайт» именно для повторной вакцинации заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Минздрав уточнил сроки перевода с неинвазивной ИВЛ (через маску) на инвазивную. «Необходимо ограничить использование высокопоточной оксигенотерапии и НИВЛ с высокой концентрацией кислорода сроками 1−3 суток», — говорится в рекомендациях.
Затягивание перевода пациента с неинвазивной ИВЛ на инвазивную приводит к ухудшению прогноза болезни, уточнили в ведомстве. Отмечается, что неинвазивная респираторная поддержка лучше в условиях ограниченного количества кислорода, так как потребление газа при ее применении в несколько раз ниже. Также уточняются требования к качеству кислорода.
Также изменен режим дозирования барицитиниба для пациентов с легким течением заболевания, которым медицинская помощь оказывается в стационарных условиях. Кроме того, внесены уточнения в раздел по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с COVID-19.
В России за прошедшие сутки от коронавируса умер 1251 человек. Это на четыре человека больше, чем накануне (1247), и максимум за пандемию. Заболели за сутки 37 374 человек. Исследователи из РАНХиГС выяснили, что к октябрю уровень вовлеченности взрослого населения в вакцинацию вырос в два раза по сравнению с маем 2021 года: с 25,9% до 53,2%. Охотнее прививку делают люди с высшим образованием, старше 34 лет, имеющие работу. Введение мер по обязательной вакцинации на рабочем месте на 7,7% увеличивает вероятность того, что работник вакцинируется.