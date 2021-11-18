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15:38 (мск), источник: Коммерсантъ

В новой методичке Минздрав рекомендует «Спутник Лайт» для ревакцинации

Минздрав России выпустил обновленную версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В ней появилась информация об использовании «Спутника Лайт» для ревакцинации. Также внесены изменения в рекомендации о проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Использование вакцины “Спутник Лайт” целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет», — цитирует «РИА Новости» рекомендации Минздрава. 1 ноября о необходимости использования «Спутника Лайт» именно для повторной вакцинации заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Минздрав уточнил сроки перевода с неинвазивной ИВЛ (через маску) на инвазивную. «Необходимо ограничить использование высокопоточной оксигенотерапии и НИВЛ с высокой концентрацией кислорода сроками 1−3 суток», — говорится в рекомендациях.

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Затягивание перевода пациента с неинвазивной ИВЛ на инвазивную приводит к ухудшению прогноза болезни, уточнили в ведомстве. Отмечается, что неинвазивная респираторная поддержка лучше в условиях ограниченного количества кислорода, так как потребление газа при ее применении в несколько раз ниже. Также уточняются требования к качеству кислорода.

Также изменен режим дозирования барицитиниба для пациентов с легким течением заболевания, которым медицинская помощь оказывается в стационарных условиях. Кроме того, внесены уточнения в раздел по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с COVID-19.

В России за прошедшие сутки от коронавируса умер 1251 человек. Это на четыре человека больше, чем накануне (1247), и максимум за пандемию. Заболели за сутки 37 374 человек. Исследователи из РАНХиГС выяснили, что к октябрю уровень вовлеченности взрослого населения в вакцинацию вырос в два раза по сравнению с маем 2021 года: с 25,9% до 53,2%. Охотнее прививку делают люди с высшим образованием, старше 34 лет, имеющие работу. Введение мер по обязательной вакцинации на рабочем месте на 7,7% увеличивает вероятность того, что работник вакцинируется.

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