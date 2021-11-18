Кириенко возглавил набсовет АНО «Большая перемена» — организатора одноименного конкурса

«Состоялось первое заседание наблюдательного совета АНО “Большая перемена” — организатора всероссийского конкурса “Большая перемена”, который входит в президентскую платформу “Россия — страна возможностей”. Председателем наблюдательного совета стал первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в состав набсовета вошли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, генеральный директор VK Борис Добродеев, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
Кириенко обратил внимание, что «Большая перемена» — это не просто конкурс, это сообщество, которое объединяет и детей, и взрослых. «У нас действительно сформировалось целое сообщество учителей, сегодня на платформе “Большой перемены” 124 тыс. педагогов, которые активно участвуют в жизни проекта и развивают его ценности», — констатировал он.
Кроме того, отметил первый замглавы Администрации главы государства, «сформировалось целое сообщество родителей, во многих школах создаются клубы “Большой перемены”, в регионах появляются сообщества и координаторы». «А самое главное — дети и взрослые становятся соавторами этого проекта, это очень важно сохранить», — подчеркнул Кириенко, слова которого приводит пресс-служба «Большой перемены».
По словам Разуваевой, конкурс является одним из самых масштабных детских проектов в стране, в котором в 2021 году приняли участие почти 2,5 млн детей. «Очень важно, что в этом году к нам присоединились студенты среднего профессионального образования, а также ученики 5−7-х классов. Треть участников конкурса — жители небольших городов и поселков. Это говорит о том, что мы подтянули ребят из самых отделенных населенных пунктов нашей страны. Также у нас есть участники из лицеев при вузах, школ-интернатов. Это показывает, что “Большая перемена” стала платформой равных возможностей для разных детей», — подчеркнула глава Росмолодежи.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».
Финал конкурса для учеников 9−11-х классов завершился 13 ноября в МДЦ «Артек». Победителями конкурса стали 300 учеников 11-х классов и 300 учеников 9−10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9−10-х классов — по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.