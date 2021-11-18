Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 ноябряУказ о построении первого постоянного моста через Неву, день рождения Деда Мороза и Микки Мауса и другие события этого дня
Фоторепортажи
17Ими гордится страна: женщины, ставшие Героями России
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
17:10 (мск), источник: Известия

Иммунолог рассказал об исчезновении антител у переболевших COVID-19

Антитела у 25% переболевших коронавирусной инфекцией пропадают очень быстро, и по истечении полугода они уже не определяются. При этом речь идет о тех, кто перенес болезнь не в бессимптомной форме. Об этом в четверг, 18 ноября, «Известиям» рассказал иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

При этом у 10% переболевших достаточных для защиты организма антител не вырабатывается вообще. В тоже время есть люди, перенесшие коронавирус и у которых титр антител превышает 1000 Bau/мл.

Эксперт отметил, что выдавать людям с таким титром антител к вирусу и выше QR-код можно на три месяца, при этом если уровень от 500 до 800 Bau/мл, то адекватное действие электронного документа не должно превышать два-три месяца. Начинать выдавать соответствующие сертификаты, по его мнению, стоит при титре антител от 300 Bau/мл на срок максимум два месяца.

Выдавать на полгода QR-код с титром антител на уровне 300 Bau/мл нельзя, так как велика вероятность, что через пару месяцев защита организма исчезнет, уверен Крючков.

BAU/мл — международные единицы, в которых нужно считать антитела к коронавирусу, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Читайте также
Вирусолог усомнился в возможности выдачи QR-кодов по уровню антител

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возможность введения системы QR-кодов для граждан, которые имеют высокий уровень антител, обсуждается в правительстве России. Вместе с тем глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что данное решение должно быть «очень взвешенным».

Попова в этот же день указала, что для того, чтобы ограничения по коронавирусу перестали действовать, следует привить всё население. К настоящему моменту, по ее словам, охват тестированием на наличие инфекции в РФ увеличился в полтора раза, а повторная заболеваемость COVID-19 в стране составляет в среднем 0,25−0,3%.

12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Подглядеть в карман: в Финляндии разрешат узнавать зарплату сослуживцев
Рядом съели: из-за плохого урожая РФ намерена закупать больше картофеля в СНГ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь