ВЦИОМ выяснил отношение россиян к введению QR-кодов и коронавирусу

«Когда мы в открытом опросе задаем вопрос относительно того, волнует ли эта проблема, какие проблемы волнуют, то не более 10% заявляют о фокусированном внимании к проблеме QR-кодов, — заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. — Эта цифра не стабильна. Когда-то 8%, когда-то 9%, то есть мы можем говорить о волатильности. Тема не стала массовой, но она активно обсуждается».
При этом людей волнует пандемия COVID-19. 64% опрошенных ВЦИОМ боятся, что они или их близкие могут заразиться коронавирусом, а 14% уже сталкивались с этой болезнью, следует из опроса ВЦИОМ. 13% убеждены, что их самих и их близких эта проблема не коснется, 6% вообще не задумывались об этом. Опрос ВЦИОМ проведен 14 ноября среди 1600 человек, статистическая погрешность не превышает 2,5%.
По данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 18 ноября, в России с начала пандемии выявлено 9 219 912 случаев заражения коронавирусом, погибло 260 335 человек. За предыдущие сутки заболело 37 374 человека, умерло — 1251.
Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что законопроекты о QR-кодах требует ряда корректировок. Например, у получения QR-кодов только после вакцинации или перенесенной болезни должна быть альтернатива, что подтверждает и опыт других стран, например, Израиля. По его мнению, нужно найти способ «легализовать антительный иммунитет».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья в Госдуме 17 ноября уже заявила, что Белый дом рассматривает возможность предоставления QR-кодов людям с высоким уровнем антител — переболевшим коронавирусом, но официально не обратившимся за медицинской помощью.
По словам руководителя департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой, о тотальном использовании QR-кодов в инициативах правительства речи не идет, и их введение будет зависеть от тяжести ситуации в регионах.
QR-коды так или иначе используются в большинстве регионов России, отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. В субъектах Федерации используются разные подходы, а значит при подготовке федерального закона есть возможность выбрать «оптимальные для использования решения».
Россия не является родиной инициативы по введению QR-кодов, говорит политолог Александр Асафов, но для их применения за рубежом вводится градация групп людей для безопасного посещения общественных мест.