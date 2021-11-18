Власти могут ограничить проверку QR-кодов вакцинации приложением «Госуслуг»

Такую меру сейчас рассматривает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев в координационном центре правительства на мероприятии, посвященном старту заявочной кампании по выбору города — организатора «Игр будущего 2023».
«Скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас появилось большое количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели», — приводит слова министра ТАСС.
Согласно действующим правилам, QR-код действует в течение года с момента прохождения полного курса вакцинации. Переболевшим COVID-19 такой документ выдается на полгода. Также сейчас получить QR-код на три дня можно, сдав отрицательный тест на коронавирус.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о внесении в нижнюю палату двух законопроектов о QR-кодах. Согласно документам, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе или справку о медотводе. Кроме того, документ понадобится для использования некоторых видов транспорта. При этом по ПЦР-тесту получить QR-код будет уже нельзя.
Кроме того, вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме заявила, что власти рассматривают вопрос о предоставлении QR-кодов людям с высоким уровнем антител — переболевшим COVID-19, но официально не обратившимся за медицинской помощью.
По данным оперштаба на 12 ноября, первую из двух прививок от коронавируса сделали 63,1 млн россиян, из которых почти 58 млн прошли полный курс вакцинации. Уровень коллективного иммунитета в стране с учетом переболевших граждан оценивается в 49%.