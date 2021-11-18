18 ноября, источник: Коммерсантъ
Рашкин пообещал купить лося взамен убитого
Депутат Госдумы Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте на лося, заявил, что хочет купить лосиху и выпустить ее в месте, где охотился.
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В октябре господина Рашкина задержали в лесу в Саратовской области, в багажнике его машины нашли разделанную тушу лося. Сначала он утверждал, что нашел ее, но позднее признался в убийстве животного.
Депутат рассказал журналистам, что «принимает меры, чтобы закупить лося где-то». «Лосиху — для того, чтобы она жила, размножалась, там были стада соответствующие. Я готов на это», — заявил Валерий Рашкин в эфире Первого канала.
После задержания депутата было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. На этой неделе Генпрокуратура обратилась в Госдуму с просьбой рассмотреть вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности в связи с возбуждением дела. Сам он объяснял, что не знал о запрете на охоту.