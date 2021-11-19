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01:20 (мск), источник: РБК

Ученые оценили эффективность масок в борьбе с COVID-19

Ученые проанализировали ряд исследований и оценили, насколько эффективны в борьбе с распространением коронавируса такие меры, как ношение масок, мытье рук и социальная дистанция.

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Источник: AFP 2021

Ношение масок снижает распространение коронавируса на 53%, выяснили ученые университета Монаша в Австралии и Эдинбургского университета. Исследование опубликовано в журнале The BMJ.

Его авторы проанализировали более 30 других научных работ, посвященных эффективности мерам по борьбе с коронавирусом. В частности, это шесть исследований, в которых изучалась связь между ношением масок и снижением заболеваемости COVID-19. В этих исследованиях суммарно участвовали почти 390 тыс. человек, у 2,6 тыс. из них выявили коронавирус.

Согласно этим исследованиям, ношение масок снижает заболеваемость COVID-19 на 53%, выяснили ученые.

Соблюдение социальной социальной дистанции, в свою очередь, снижает распространение коронавируса на четверть. Мытье рук также показало сокращение заболеваемости на 53%. Однако из-за небольшого числа посвященных ему исследований ученые не сочли эти данные статистически значимыми.

В заключении авторы исследования пришли к выводу, что собранные данные указывают на пользу мытья рук, ношения масок и соблюдения социальной дистанции в борьбе с коронавирусом. Насколько эффективны другие меры, такие как закрытие школ или предприятий, ограничение перелетов, пока неясно, отметили ученые.

В России по-прежнему действует обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. Нарушителям этого требования грозит штраф. В Москве для граждан он составляют от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Существуют маски разных видов, но самые эффективные — это изготовленные из нетканых материалов одноразовые маски, сообщило Роскачество. Ведомство провело исследованием вместе с Федеральным медико-биологическим агентством и выяснило, что у тканевых масок низкая степень бактериальной защиты, поскольку между волокнами ткани есть небольшие отверстия, которые будут пропускать бактерии. Помимо этого, такие маски впитывают влагу, а с ней и микробы, отметили в Роскачестве.

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