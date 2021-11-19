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10:47 (мск), источник: РБК

Семь из десяти россиян назвали свое материальное положение трудным

Более двух третей жителей России недовольны своим финансовым положением, согласно исследованию ВШЭ. Однако число тех, кто верит, что оно может улучшиться, выросло почти вдвое по сравнению с первым годом пандемии.

Источник: РИА "Новости"

69% россиян утверждают, что испытывают финансовые сложности; одновременно с этим каждый четвертый (24%) надеется, что его материальное положение в ближайшее время улучшится, тогда как в прошлом году так считал лишь каждый десятый. Таковы результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ (исследование есть у РБК).

 

Как проводилось исследование
Опрос проводился среди городского и сельского населения старше 18 лет в формате личного интервью в июне 2021 года, в исследовании приняли участие более 2 тыс. человек.

Россияне надеются на лучшее

О том, что месячный доход семьи легко позволяет удовлетворять основные потребности, сообщили менее трети опрошенных (29%). Большинство (69%) испытывают те или иные финансовые трудности — чаще всего говорят о нехватке денег люди старшего возраста (51−65 лет) и жители сел. Ситуация 2021 года мало отличается от прошлогодней — в 2020 году о материальных сложностях заявляли 66% жителей страны.

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Несмотря на то что ситуация с личными финансами не улучшается, опрошенные стали более оптимистичны в прогнозах, чем в год начала пандемии коронавируса. Так, почти каждый четвертый респондент (24%) ожидает улучшения своего материального положения. Этот показатель сопоставим с допандемийным 2019 годом, когда на положительные перемены надеялись 26% россиян, и он в два раза больше, чем весной 2020 года, когда только 10% опрошенных полагали, что положение изменится в лучшую сторону.

Подросший в 2021 году оптимизм по поводу улучшения материальных условий связан с произошедшей адаптацией, в ходе которой работники менее успешных секторов экономики переключились на другие направления, сказал РБК проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Сказался дефицит кадров и отток мигрантов — появились возможности для трудоустройства. Вместе с этим заработная плата стала расти в среднем на 9%, а в таких отраслях, как торговля, ИT, строительство, — до 13%», — добавил Сафонов. Немаловажной стала и работа региональных властей по введению точечных ограничений, благодаря этому массово предприятия уже не закрывались, продолжил он. «Но рост заработной платы коснулся не всех, к тому же уровень инфляции остается высоким, поэтому большинство людей (69%) чувствуют это своим карманом», — заключил Сафонов.

Негативных изменений в 2021 году ожидает каждый пятый (21%), 44% полагают, что их финансовое положение останется прежним. Чем моложе респонденты, тем оптимистичнее их прогнозы. Доля ожидающих улучшений россиян снижается с возрастом — с 50% среди тех, кому от 18 до 30 лет, до 11% среди людей старше 65 лет.

Финансовая обеспеченность незначительно влияет на помощь близким: 70% из тех, кто с трудом удовлетворяет основные потребности, оказывают поддержку родным, так же поступали 75% россиян из числа тех, кто никаких материальных проблем не испытывает.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать результаты опроса ВШЭ.

Как пандемия повлияла на доверие в обществе

Уровень доверия в пандемию снизился, но не настолько, чтобы об этом заговорило большинство, делают вывод авторы исследования. Более половины опрошенных (51%) уверены, что снижения доверия людей друг к другу не произошло, однако почти треть респондентов все же ощутили снижение. Только 9% согласны с тем, что россияне стали больше доверять друг другу. При этом каждый четвертый житель России стал более настороженно относиться к окружающим.

О повышении уровня настороженности чаще всего говорят вдовы или вдовцы, а также россияне, которые много времени заботятся о собственном здоровье, следует из опроса.

Кто реально помогал в пандемию

Исследователи также задавали респондентам вопросы, кто, с их точки зрения, должен был помогать людям на самоизоляции и кто помогал в действительности. 71% опрошенных считают, что госучреждения и социальные службы должны были приходить на помощь в локдаун, но только каждый пятый опрошенный (26%) считает, что эти структуры реально помогали населению. Роль реальных помощников нуждающимся выполняли родные и близкие (71%). Меньше всего разрыв между ожидаемой и реальной помощью оказался у волонтеров (46 против 42%).

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Государство воспринимается как институт, который обязан оказывать качественную помощь в короткие сроки и помогать финансово, говорит политолог Алексей Макаркин. «Поэтому если люди не получали то, на что они рассчитывали, претензии предъявлялись именно к государству. Также люди ждали больших материальных преференций, непрерывно шло сравнение с западными странами», — продолжает он. На этом фоне волонтеры воспринимались как люди, которые могли и не помогать, но делали это добровольно, — и такая картина воспринималась россиянами более благосклонно, резюмировал Макаркин.

Похожие результаты исследователи из ВШЭ получили ранее летом при опросе представителей НКО: с тем, что представители госучреждений должны были помогать, согласились 85%, но реальную помощь от них отметили только 39%.

Какую-либо помощь в пандемию получал практически каждый четвертый россиянин (лично или через других членов семьи). 43% от получивших помощь рассказали, что это были денежные пособия. На втором месте по частоте получения помощи — услуги волонтеров в решении бытовых проблем (18%). Материальную помощь чаще всего получали мужчины (от 31 до 40 лет) с детьми до 18 лет, состоящие в браке, а нематериальную помощь (лекарства, продовольственные наборы) — женщины.

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