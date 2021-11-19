Семь из десяти россиян назвали свое материальное положение трудным

69% россиян утверждают, что испытывают финансовые сложности; одновременно с этим каждый четвертый (24%) надеется, что его материальное положение в ближайшее время улучшится, тогда как в прошлом году так считал лишь каждый десятый. Таковы результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ (исследование есть у РБК).
|Как проводилось исследование
|Опрос проводился среди городского и сельского населения старше 18 лет в формате личного интервью в июне 2021 года, в исследовании приняли участие более 2 тыс. человек.
Россияне надеются на лучшее
О том, что месячный доход семьи легко позволяет удовлетворять основные потребности, сообщили менее трети опрошенных (29%). Большинство (69%) испытывают те или иные финансовые трудности — чаще всего говорят о нехватке денег люди старшего возраста (51−65 лет) и жители сел. Ситуация 2021 года мало отличается от прошлогодней — в 2020 году о материальных сложностях заявляли 66% жителей страны.
Несмотря на то что ситуация с личными финансами не улучшается, опрошенные стали более оптимистичны в прогнозах, чем в год начала пандемии коронавируса. Так, почти каждый четвертый респондент (24%) ожидает улучшения своего материального положения. Этот показатель сопоставим с допандемийным 2019 годом, когда на положительные перемены надеялись 26% россиян, и он в два раза больше, чем весной 2020 года, когда только 10% опрошенных полагали, что положение изменится в лучшую сторону.
Подросший в 2021 году оптимизм по поводу улучшения материальных условий связан с произошедшей адаптацией, в ходе которой работники менее успешных секторов экономики переключились на другие направления, сказал РБК проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Сказался дефицит кадров и отток мигрантов — появились возможности для трудоустройства. Вместе с этим заработная плата стала расти в среднем на 9%, а в таких отраслях, как торговля, ИT, строительство, — до 13%», — добавил Сафонов. Немаловажной стала и работа региональных властей по введению точечных ограничений, благодаря этому массово предприятия уже не закрывались, продолжил он. «Но рост заработной платы коснулся не всех, к тому же уровень инфляции остается высоким, поэтому большинство людей (69%) чувствуют это своим карманом», — заключил Сафонов.
Негативных изменений в 2021 году ожидает каждый пятый (21%), 44% полагают, что их финансовое положение останется прежним. Чем моложе респонденты, тем оптимистичнее их прогнозы. Доля ожидающих улучшений россиян снижается с возрастом — с 50% среди тех, кому от 18 до 30 лет, до 11% среди людей старше 65 лет.
Финансовая обеспеченность незначительно влияет на помощь близким: 70% из тех, кто с трудом удовлетворяет основные потребности, оказывают поддержку родным, так же поступали 75% россиян из числа тех, кто никаких материальных проблем не испытывает.
РБК направил запрос в пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать результаты опроса ВШЭ.
Как пандемия повлияла на доверие в обществе
Уровень доверия в пандемию снизился, но не настолько, чтобы об этом заговорило большинство, делают вывод авторы исследования. Более половины опрошенных (51%) уверены, что снижения доверия людей друг к другу не произошло, однако почти треть респондентов все же ощутили снижение. Только 9% согласны с тем, что россияне стали больше доверять друг другу. При этом каждый четвертый житель России стал более настороженно относиться к окружающим.
О повышении уровня настороженности чаще всего говорят вдовы или вдовцы, а также россияне, которые много времени заботятся о собственном здоровье, следует из опроса.
Кто реально помогал в пандемию
Исследователи также задавали респондентам вопросы, кто, с их точки зрения, должен был помогать людям на самоизоляции и кто помогал в действительности. 71% опрошенных считают, что госучреждения и социальные службы должны были приходить на помощь в локдаун, но только каждый пятый опрошенный (26%) считает, что эти структуры реально помогали населению. Роль реальных помощников нуждающимся выполняли родные и близкие (71%). Меньше всего разрыв между ожидаемой и реальной помощью оказался у волонтеров (46 против 42%).
Государство воспринимается как институт, который обязан оказывать качественную помощь в короткие сроки и помогать финансово, говорит политолог Алексей Макаркин. «Поэтому если люди не получали то, на что они рассчитывали, претензии предъявлялись именно к государству. Также люди ждали больших материальных преференций, непрерывно шло сравнение с западными странами», — продолжает он. На этом фоне волонтеры воспринимались как люди, которые могли и не помогать, но делали это добровольно, — и такая картина воспринималась россиянами более благосклонно, резюмировал Макаркин.
Похожие результаты исследователи из ВШЭ получили ранее летом при опросе представителей НКО: с тем, что представители госучреждений должны были помогать, согласились 85%, но реальную помощь от них отметили только 39%.
Какую-либо помощь в пандемию получал практически каждый четвертый россиянин (лично или через других членов семьи). 43% от получивших помощь рассказали, что это были денежные пособия. На втором месте по частоте получения помощи — услуги волонтеров в решении бытовых проблем (18%). Материальную помощь чаще всего получали мужчины (от 31 до 40 лет) с детьми до 18 лет, состоящие в браке, а нематериальную помощь (лекарства, продовольственные наборы) — женщины.