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10:17 (мск), источник: © РИА Новости

Минтруд уточнил правила предоставления выплат россиянам с низкими доходами

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минтруд подготовил проект, упрощающий получение выплат для россиян с низкими доходами: изменения, в частности, касаются правила «нулевого дохода» для беременных, а также учета имущества. Это следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: © РИА Новости

В пояснительной записке указывается, что речь идет о ежемесячных пособиях на ребенка в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17, а также выплате женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

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В документ также включили новые данные и документы, которые нужно будет предоставить, чтобы оформить пособия. В частности, заявитель должен будет сообщить о нахождении своего транспорта в розыске, о полученных грантах, субсидиях и других целевых поступлениях, в том числе в рамках поддержки предпринимательства, о наличии у него членов его семьи имущества, находящегося под арестом. При этом предлагается не учитывать мотоциклы, а также жилую недвижимость.

«Проектом постановления в целях социальной защиты малоимущих, беременных женщин предусматривается освобождение их от действия правила “нулевого” дохода в случае, если срок беременности шесть и более месяцев расчетного периода», — говорится в пояснении.

Также предлагается исключить из учитываемых доходов деньги, предоставленные в рамках государственной соцподдержки для покупки недвижимости, автомобиля, мотоцикла и средства маткапитала, предназначенные для покупки технических средств реабилитации или для строительства или реконструкции жилья, а также сумму возвращенного налога на доходы физических лиц.

Поводом для прекращения выплат может стать обращения заявителя, который уже получает деньги в одном регионе, за назначением пособия в другом из-за смены места жительства, пребывания или фактического проживания, а также другие причины, влекущие изменение состава семьи.

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