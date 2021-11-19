В России третий день подряд зафиксировали максимум смертей от COVID-19

Также за сутки было выявлено 37 156 случаев заражения коронавирусом — на 218 меньше, чем днем ранее. За весь период в России зарегистрировано 9 257 068 заболевших, 7 956 254 пациента выздоровели.
В Москве показатель суточного прироста заболеваемости вновь снизился ниже отметки в 4000 — за сутки выявили 3371 пациента с коронавирусом. 924 человека за сутки были госпитализированы с COVID-19, на ИВЛ находятся 686 человек.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также отмечается в Санкт-Петербурге — 2714 случаев, Московской области — 1777, Самарской области — 1764, Краснодарском крае — 903, Крыму — 884 случая.
По данным оперштаба на 12 ноября, первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%.
Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90−95% населения. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.