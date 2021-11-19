14:11 (мск), источник: Газета.Ру
В Курганской епархии объяснили, зачем нужны листовки об опасности йоги
В Курганской епархии считают, что православным людям не стоит заниматься йогой из-за тесной связи с чуждой христианству религией.
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Об этом «Газете.Ru» сообщил пресс-секретарь епархии Михаил Насонов. Он рассказал, что в просветительских листовках, которые начала распространять епархия, подробно изложена позиция духовенства по этому вопросу.
Наша листовка носит название “нужно ли христианину заниматься йогой”. Мы не рассматриваем йогу как отдельную религиозную практику, не даем ей оценок. Мы говорим о том, допустимо ли это для православного христианина или нет, это важный момент. То, почему православному христианину не стоит заниматься йогой, связано как раз с той индуистской традицией, где йога родилась.
Представитель епархии отверг мнение о том, что йога не несет в себе религиозного подтекста.
«Крайне сложно назвать йогу внерелигиозной практикой, когда там все пропитано индуизмом, восточными религиями. Любой йог последовательно исповедует реинкарнацию, перерождение душ, утверждает, что существует колесо Сансары, достижение состояния освобождения, Нирваны, растворение личности. Религиозная традиция тут совершенно понятна. Сами позы, асаны также связаны с религиозной традицией. Христианство же учит о Боге-творце, о том, что жизнь у нас одна и в конце нам предстоит дать ответ», — сказал Насонов.
По словам пресс-секретаря епархии, религиозные секты используют те же технологии, что и телефонные мошенники.
«В Кургане наблюдается вал телефонного мошенничества. Многие пожилые люди и даже люди среднего возраста попадаются на уловки телефонных мошенников. Если мы возьмем религиозные секты, психосекты и телефонных мошенников, то там используются одни и те же технологии манипуляции сознанием. Защиты от таких манипуляций тоже практически одинаковые. Мы проводим лектории и даем информацию, как защититься от такого рода мошенников», — заключил Насонов.
Ранее в Курганской епархии РПЦ выпустили тираж просветительских листовок об опасности йоги и психологических тренингов. В ответ на это президент Федерации йоги России Сергей Репин обвинил представителей духовенства в невежестве.