14:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Европе исчезли сотни миллионов птиц за 40 лет
Люди уничтожают места их обитания, а также их пищу — насекомых.
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За период с 1980-х годов в Европе исчезла каждая шестая птица.
В сумме это означает потерю до 620 миллионов пернатых примерно за 40 лет, говорится в новом исследовании, опубликованном в Ecology and Evolution.
«Беспокоит то, что это происходит почти незаметно, тихо, на заднем плане», — рассказал в комментарии NewsChain Ричард Грегори из Королевского общества защиты птиц (RSPB).
Например, число воробьев сократилось вдвое, а скворцов — на 60 процентов.
В основном сокращение произошло у видов, связанных с сельскохозяйственной средой и пастбищами, говорят эксперты, но птицы вымирают и в городах. Люди уничтожают места обитания птиц, а также активно используют инсектициды и пестициды, в результате чего исчезают насекомые, которыми питаются пернатые. Еще один фактор вымирания — болезни, такие как птичья малярия. Сказывается и загрязнение воздуха в мегаполисах.
Орнитологи подсчитали, что численность распространенных видов птиц сократилась в среднем на 25%, а редких — на 4%.
Однако исследователи заметили и позитивные тенденции. Например, благодаря усилиям по сохранению сапсана размер популяции этой редкой птицы увеличился в два раза. Было замечено увеличение численности еще 6 видов хищных птиц.
Анна Лысенко