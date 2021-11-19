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15:05 (мск), источник: ТАСС

Голикова призвала россиян вакцинироваться от ковида до Нового года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию от коронавируса перед новогодними каникулами.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19», — сказала она журналистам в пятницу.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В стране зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник лайт» и «Эпиваккорона-Н».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 256,1 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 257 068 случаев заражения, выздоровели 7 956 254 человека, умерли 261 589. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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