15:05 (мск), источник: ТАСС
Голикова призвала россиян вакцинироваться от ковида до Нового года
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию от коронавируса перед новогодними каникулами.
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«Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19», — сказала она журналистам в пятницу.
Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В стране зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник лайт» и «Эпиваккорона-Н».
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 256,1 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 257 068 случаев заражения, выздоровели 7 956 254 человека, умерли 261 589. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.