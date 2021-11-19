14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае из-под озера Поянху показался старый каменный мост
Он погружается под воду в сезон дождей и снова выходит на поверхность в периоды спада воды.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В середине ноября из-под вод крупнейшего в Китае пресноводного озера Поянху показался старый каменный мост времен династии Мин (1368−1644 годы).
Сейчас над водой видна лишь его центральная — самая высокая — часть, но скоро мост будет полностью на суше.
Уже много веков этот древний мост погружается под воду в сезон дождей и снова выходит на поверхность суши в периоды спада воды, как раз в зимние месяцы.
В древние времена он служил важным транспортным объектом для местных жителей, а теперь является элементом пейзажа и туристической достопримечательностью.
Екатерина Гура