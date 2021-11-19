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14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае из-под озера Поянху показался старый каменный мост

Он погружается под воду в сезон дождей и снова выходит на поверхность в периоды спада воды.

В середине ноября из-под вод крупнейшего в Китае пресноводного озера Поянху показался старый каменный мост времен династии Мин (1368−1644 годы).

Сейчас над водой видна лишь его центральная — самая высокая — часть, но скоро мост будет полностью на суше.

Уже много веков этот древний мост погружается под воду в сезон дождей и снова выходит на поверхность суши в периоды спада воды, как раз в зимние месяцы.

В древние времена он служил важным транспортным объектом для местных жителей, а теперь является элементом пейзажа и туристической достопримечательностью.

Екатерина Гура

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