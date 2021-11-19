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15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Бразилии обнаружили новый вид беззубого динозавра

У древнего небольшого хищника был клювообразный рот.

70 миллионов лет назад на территории Бразилии обитали крошечные динозавры с клювообразным ртом без зубов.

Исследователи обнаружили почти полный скелет такого животного, оказавшегося представителем ранее неизвестного вида. Он получил название Berthasaura leopoldinae, сообщает AFP.

Эти маленькие динозавры не превышали метра в длину и 80 см в высоту. Они ходили на двух лапах.

Berthasaura leopoldinae были представителями тероподов. Это означает, что они были хищниками, даже вопреки отсутствию зубов. Скорее всего, они хватали и разделывали пищу клювом, как современные хищные птицы, говорят исследователи.

«Скорее всего, это было всеядное животное, живущее в негостеприимной среде, где ему приходилось есть все подряд», — прокомментировал находку Джеоване Алвес Соуза, один из авторов исследования.

Ранее ученые из Великобритании случайно открыли новый вид древних гигантов — длинноносых травоядных динозавров, живших на планете 125 миллионов лет назад.

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