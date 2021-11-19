Коронавирус: Австрия вводит полный локдаун и обязательную вакцинацию

Канцлер Австрии Александр Шалленберг сказал, что локдаун пока введен на 20 дней, а с 1 февраля 2022 года вакцинация в стране станет обязательной.
Власти пошли на этот шаг из-за рекордного количества случаев новых заражений и одного из самых низких уровней вакцинации в западной Европе.
«Мы не хотим пятой волны», — объяснил Шалленберг свое решение.
Данные за последнюю неделю показали, что уровень заболеваемости в стране составил 990 случаев на 100 тыс. человек, и министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн сказал, что с такими цифрами введение карантина стало крайней мерой.
Австрийцы опять должны будут работать из дома, все магазины, кроме продовольственных, будут закрыты, а школы смогут посещать только те дети, которые по разным причинам не могут учиться дистанционно и нуждаются в очных уроках.
Такие правила будут действовать до 12 декабря, но их пересмотрят через 10 дней.
Австрия — первая в Евросоюзе страна, которая опять ввела полный локдаун из-за коронавируса.
Частичные локдауны введены в Словакии, Чехии и Нидерландах. Ограничения касаются непривитых людей. Власти Германии тоже решили ввести ограничения для непривитых людей в районах с высоким уровнем госпитализации из-за коронавируса. Эти меры затронут 12 из 16 земель Германии.
Региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге уже предупреждал о предстоящей тяжелой зиме.
Он заявил, что в Европе по-прежнему низкий уровень вакцинации на фоне распространения более заразного варианта Дельта и отказа от профилактических мер, таких как социальная дистанция и маски.