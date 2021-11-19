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16:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: Австрия вводит полный локдаун и обязательную вакцинацию

В Австрии вводят полный локдаун с понедельника. Решение принято всего через несколько дней после того, как власти объявили о локдауне только для непривитых.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Канцлер Австрии Александр Шалленберг сказал, что локдаун пока введен на 20 дней, а с 1 февраля 2022 года вакцинация в стране станет обязательной.

Власти пошли на этот шаг из-за рекордного количества случаев новых заражений и одного из самых низких уровней вакцинации в западной Европе.

«Мы не хотим пятой волны», — объяснил Шалленберг свое решение.

Данные за последнюю неделю показали, что уровень заболеваемости в стране составил 990 случаев на 100 тыс. человек, и министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн сказал, что с такими цифрами введение карантина стало крайней мерой.

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Австрийцы опять должны будут работать из дома, все магазины, кроме продовольственных, будут закрыты, а школы смогут посещать только те дети, которые по разным причинам не могут учиться дистанционно и нуждаются в очных уроках.

Такие правила будут действовать до 12 декабря, но их пересмотрят через 10 дней.

Австрия — первая в Евросоюзе страна, которая опять ввела полный локдаун из-за коронавируса.

Частичные локдауны введены в Словакии, Чехии и Нидерландах. Ограничения касаются непривитых людей. Власти Германии тоже решили ввести ограничения для непривитых людей в районах с высоким уровнем госпитализации из-за коронавируса. Эти меры затронут 12 из 16 земель Германии.

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге уже предупреждал о предстоящей тяжелой зиме.

Он заявил, что в Европе по-прежнему низкий уровень вакцинации на фоне распространения более заразного варианта Дельта и отказа от профилактических мер, таких как социальная дистанция и маски.

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Коронавирус: Австрия вводит полный локдаун и обязательную вакцинацию
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