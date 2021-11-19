#БалаклавскаяБухта уникальна по своей природе и красоте, она расположена в небольшом одноименном городке в окрестностях Севастополя.— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) November 17, 2021
Как вы знаете, в советское время #Балаклава была закрытым военным городком, здесь размещалась база подводных лодок под названием Объект #825ГТС. pic.twitter.com/lkZzwlJgUH
16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бывшую базу подлодок в Крыму показали из космоса
В советское время Балаклава была закрытым военным городком, где размещался сверхсекретный подземный комплекс.