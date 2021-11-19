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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бывшую базу подлодок в Крыму показали из космоса

В советское время Балаклава была закрытым военным городком, где размещался сверхсекретный подземный комплекс.

Российский космонавт Антон Шкаплеров поделился фотографией Балаклавской бухты в Крыму, сделанной с борта МКС.

В советское время Балаклава была закрытым военным городком. Здесь размещался сверхсекретный подземный комплекс, известный как Объект 825 ГТС, предназначенный для укрытия, ремонта и обслуживания подводных лодок 613-го и 633-го проектов, а также для хранения боеприпасов, предназначенных для этих подлодок.

В канале объекта длиной 602 метра могло разместиться 7 подлодок указанных проектов. Его глубина достигает 8 метров, а ширина колеблется от 12 до 22 метров.

Комплекс был закрыт в 1993 году. В настоящее время в нем действует Балаклавский подземный музейный комплекс.

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Анна Лысенко

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