«Пикассо на педалях». Как британский велосипедист рисует на картах лица

Хойт проехал на своем велосипеде 121 км, чтобы нарисовать лицо на карте с помощью GPS-трекера.
Ему пришлось импровизировать в пути, поскольку некоторые улицы, по которым Хойт заранее проложил маршрут, оказались перекрыты.
53-летний велосипедист из Челтенхема уже нарисовал на карте велосипедом Санту, путешествуя по графству Уэст-Мидленд, голову оленя и снеговика на карте Лондона.
Его последняя работа — сбор средств для благотворительной акции «Усабрь», запущенной для поддержки психического здоровья мужчин и предотвращения самоубийств.
Ему потребовалось чуть менее восьми с половиной часов кручения педалей по столице Великобритании, чтобы нарисовать лицо с помощью геолокационного велоприложения Strava.
Хойт надеется собрать 3925 фунтов (387 тыс. рублей) — по фунту за каждого британца, покончившего с собой в прошлом году.