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17:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Пикассо на педалях». Как британский велосипедист рисует на картах лица

Велосипедист Энтони Хойт, называющий себя «Пикассо на педалях», проложил маршрут через Лондон, изобразив им на карте усатого мужчину.

Источник: STRAVA/ANTHONY HOYTE

Хойт проехал на своем велосипеде 121 км, чтобы нарисовать лицо на карте с помощью GPS-трекера.

Источник: STRAVA/ANTHONY HOYTE

Ему пришлось импровизировать в пути, поскольку некоторые улицы, по которым Хойт заранее проложил маршрут, оказались перекрыты.

53-летний велосипедист из Челтенхема уже нарисовал на карте велосипедом Санту, путешествуя по графству Уэст-Мидленд, голову оленя и снеговика на карте Лондона.

Его последняя работа — сбор средств для благотворительной акции «Усабрь», запущенной для поддержки психического здоровья мужчин и предотвращения самоубийств.

Ему потребовалось чуть менее восьми с половиной часов кручения педалей по столице Великобритании, чтобы нарисовать лицо с помощью геолокационного велоприложения Strava.

Хойт надеется собрать 3925 фунтов (387 тыс. рублей) — по фунту за каждого британца, покончившего с собой в прошлом году.

Во время загрузки произошла ошибка.
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