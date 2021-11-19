Есть ли шансы в суде у противников ковидных ограничений

В Екатеринбурге в Свердловском областном суде начал рассматриваться иск об отмене обязательных QR-кодов о вакцинации в общественных местах. К коллективному исковому заявлению к губернатору Евгению Куйвашеву, организованному юристом Иваном Волковым, присоединились более 450 местных жителей. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из активистов Максим.
«Нас — неравнодушных граждан — в основной зал не пустили, разделили по кабинетам и включили трансляцию, поэтому мы не могли задать свои вопросы суду и отстоять свои права», — сказал он.
Истцы утверждают, что обязательные QR-коды нарушают их базовые права, данные конституцией.
«У нас правовая система работает в интересах не граждан, а определенного круга лиц. Моя позиция в отношении QR-кодов состоит в том, что данная мера нарушает все базовые права людей. Мы рождены свободными людьми, наши предки отстояли право жить на свободной земле. QR-коды не помогают в борьбе с коронавирусом — у нас не объявлена пандемия, все только на словах, закон не подписан, а меры уже вводят. Несмотря ни на что, мы будем усиливать свой протест», — пояснил Михаил.
Кроме того, накануне в екатеринбургский ТРЦ «Гранат» на улице Амундсена пришли десятки человек, выступающие против масочного режима и QR-кодов. Они требовали пропустить их внутрь. «Никто не может быть выше закона. Есть конституция», — говорил один из протестующих.
Похожая история произошла 19 ноября 2021 года и в Волгограде. Группа местных жителей ворвалась в здание Управления Роспотребнадзора, практически полностью остановив работу ведомства. Главный санитарный врач региона отказалась общаться со СМИ и гражданами, сославшись на занятость. В итоге волгоградцев разогнала полиция.
Между тем активисты из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда записали видеообращения к президенту с просьбой отменить QR-коды для доступа в общественные места.
«Мы делали открытое обращение к президенту от жителей Волгоградской области по поводу сегрегации населения на привитых и непривитых, по поводу введения QR-кодов, которые даже в законе не прописаны. Мы уже подали коллективное обращение с просьбой проверить законность постановления губернатора в прокуратуру. Результат ПЦР-теста и QR-код — это информация, представляющая медицинскую тайну», — сообщила «Газете.Ru» жительница Волгограда Марина.
Однако предоставление QR-кода не нарушает медицинскую тайну, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
«В ч. 4 ст. 13 N 323-ФЗ есть закрытый исчерпывающий перечень случаев, когда допускается распространение сведений, содержащих врачебную тайну, без согласия гражданина. Но в данном случае гражданин самостоятельно предъявляет информацию о прививке проверяющим, не предоставляя кроме QR-кода никакой иной информации. Получить такие данные без согласия гражданина проверяющие не могут. Отчасти такие лозунги — нагнетание всеобщего недовольства», — пояснил эксперт.
Тезис о том, что ограничения для непривитых граждан нарушают их конституционные права, также не верен, отметил медюрист Семен Филиппов.
«Возможность ограничений предусмотрена пунктом 3 статьи 55 конституции, в котором говорится: “Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства”. Поэтому в условиях экстренной ситуации государство пользуется этой статьей», — уточнил он.
При этом даже массовую обязательную вакцинацию можно обосновать с точки зрения закона, добавил Кузнецов.
«Обоснованность требований противников вакцинации и ограничений обоснована несовершенством законодательства в получении согласия гражданина на проведение вакцинации. Действующим международным законодательством и правоприменительной практикой массовое вакцинирование не запрещено. Стоит ожидать внесения в законы “Об основах охраны здоровья граждан в РФ” и “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней” соответствующих изменений», — заявил юрист.
По словам Филиппова, введение QR-кодов — экстренная мера, к которой прибегли власти разных регионов.
Дело в том, что ситуация с коронавирусом меняется быстро, а законы под ежедневные скачки заболеваемости подстроить невозможно.
«Такие ограничения никак не дискриминируют граждан, сегрегации также никакой не происходит. Просто люди сами не хотят ничего делать, чтобы наконец пандемия закончилась. А предприниматели, которые идут на введение QR-кодов, просто не хотят быть оштрафованы на 700 тыс. рублей или быть закрытыми. Все эти пикеты, суды ни к чему не приведут», — заключил он.