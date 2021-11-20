Победителями «Большой перемены» для студентов колледжей стали 300 человек

«В этом году впервые в “Большой перемене” смогли принять участие студенты колледжей, и это решение себя оправдало. Четыре дня Нижний Новгород принимал 600 ярких, талантливых ребят из 67 регионов России. Финалисты были погружены в атмосферу конкурсных испытаний — выполняли задания, учились работать в команде, делились идеями, создавали новые проекты, слушали и общались с экспертами. Сезон “Большой перемены” в этом году завершается, но для ребят все только начинается. Мы с радостью приглашаем всех победителей и финалистов не останавливаться на достигнутом и пробовать себя и в других проектах платформы», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Среди победителей «Большой перемены» 150 студентов-четверокурсников, которые получат по 1 млн рублей на образование, и 150 студентов вторых и третьих курсов, они получат по 200 тыс. рублей. Кроме того, 20 лучших образовательных организаций получат по 2 млн рублей на развитие образовательной среды.
«Особенность “Большой перемены” в том, что вы ее авторы. Она развивается и меняется так, как меняется жизнь и как предлагаете вы. “Большая перемена” — это не просто конкурс, это сообщество, семья. Ваши идеи и ваши предложения ее постоянно меняют», — отметил председатель наблюдательного совета АНО «Большая перемена», первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.