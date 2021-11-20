Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Жители России увидят яркую кометуВ середине декабря ее яркость достигнет пика
Фоторепортажи
1010 необычных фактов о народах России, которые вы могли не знать
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
13:35 (мск), источник: ТАСС

Победителями «Большой перемены» для студентов колледжей стали 300 человек

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей завершился в Нижнем Новгороде, победителями стали 300 человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Источник: РИА "Новости"

«В этом году впервые в “Большой перемене” смогли принять участие студенты колледжей, и это решение себя оправдало. Четыре дня Нижний Новгород принимал 600 ярких, талантливых ребят из 67 регионов России. Финалисты были погружены в атмосферу конкурсных испытаний — выполняли задания, учились работать в команде, делились идеями, создавали новые проекты, слушали и общались с экспертами. Сезон “Большой перемены” в этом году завершается, но для ребят все только начинается. Мы с радостью приглашаем всех победителей и финалистов не останавливаться на достигнутом и пробовать себя и в других проектах платформы», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Читайте также
Никитин: высшее образование играет огромную роль в развитии региона

Среди победителей «Большой перемены» 150 студентов-четверокурсников, которые получат по 1 млн рублей на образование, и 150 студентов вторых и третьих курсов, они получат по 200 тыс. рублей. Кроме того, 20 лучших образовательных организаций получат по 2 млн рублей на развитие образовательной среды.

«Особенность “Большой перемены” в том, что вы ее авторы. Она развивается и меняется так, как меняется жизнь и как предлагаете вы. “Большая перемена” — это не просто конкурс, это сообщество, семья. Ваши идеи и ваши предложения ее постоянно меняют», — отметил председатель наблюдательного совета АНО «Большая перемена», первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

 Checkmate: история создания и уникальность проекта
Почему в США, Канаде и Китае находили кости динозавров, а в России нет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь