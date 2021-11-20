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22:24 (мск), источник: РБК

Гинцбург поддержал идею забирать дипломы у врачей-антипрививочников

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов тех врачей, которые советуют людям не делать прививку от коронавируса, передает «РИА Новости». Медики, выступающие против вакцинации от коронавируса, используют служебное положение во вред людям, заявил Гинцбург. По его словам, таких врачей нужно лишать возможности работать по специальности.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом?», — заявил Гинцбург.

Он отметил, что врачи-антипрививочники не пользуются возможностью лечить и быть «посредником» между вакциной и человеком.

Медики, которые выступают против вакцинации, используют служебное положение во вред людям, поэтому должны быть лишены возможности работать по специальности, сказал Гинцбург.

Забирать дипломы у тех врачей, которые отговаривают россиян от вакцинации от коронавируса, 16 ноября предложил на заседании в Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передавало «РИА Новости».

Позже о потребности в пожизненном лишении документа о медицинском образовании заявил и сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин. Он отмечал, что врачи-антиваксеры ведут себя непрофессионально. Они не получили должного образования и практики, сказал Башкин.

В начале ноября Росздравнадзор предписал своим территориальным подразделениям сообщать в следственные органы и прокуратуру сведения о гражданах, которые участвуют в антипрививочной кампании. Особое внимание ведомство поручило обратить на врачей-антипрививочников. Им грозит уголовная ответственность по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.

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