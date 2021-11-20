Гинцбург поддержал идею забирать дипломы у врачей-антипрививочников

«Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом?», — заявил Гинцбург.
Он отметил, что врачи-антипрививочники не пользуются возможностью лечить и быть «посредником» между вакциной и человеком.
Медики, которые выступают против вакцинации, используют служебное положение во вред людям, поэтому должны быть лишены возможности работать по специальности, сказал Гинцбург.
Забирать дипломы у тех врачей, которые отговаривают россиян от вакцинации от коронавируса, 16 ноября предложил на заседании в Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передавало «РИА Новости».
Позже о потребности в пожизненном лишении документа о медицинском образовании заявил и сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин. Он отмечал, что врачи-антиваксеры ведут себя непрофессионально. Они не получили должного образования и практики, сказал Башкин.
В начале ноября Росздравнадзор предписал своим территориальным подразделениям сообщать в следственные органы и прокуратуру сведения о гражданах, которые участвуют в антипрививочной кампании. Особое внимание ведомство поручило обратить на врачей-антипрививочников. Им грозит уголовная ответственность по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.