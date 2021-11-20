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10:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Гавайях перекрыли пивной ручей

Больше недели в местный водоем попадало пиво с местного алкогольного склада.

На гавайском острове острове Оаху больше недели протекал пивной ручей, но теперь местные власти обнаружили утечку и перекрыли необычный поток.

На прошлой неделе активист-эколог Кэрролл Кокс заметила, что ручей в долине Вайпио сильно пахнет пивом. Она сообщила об этом в Департамент здравоохранения штата. По словам Кокс, запах у воды был, как у «пивного паба, который не проветривали три или четыре дня».

Последующая экспертиза показала, что в потоке содержалось 1,2% алкоголя и 0,04% сахара, сообщает Hawaii News Now.

Оказалось, что за такой «коктейль» ответственна ливневая труба, в которую попадало пиво со склада производителя алкоголя Paradise Beverages, находящегося неподалеку. Компания даже не подозревала об утечке и теперь вместе с чиновниками расследует инцидент.

Как сообщает издание Boing Boing, перекрытие пивного ручья опечалило местных подростков, которые успели оценить бесплатную выпивку.

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