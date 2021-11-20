На Гавайях перекрыли пивной ручей

На гавайском острове острове Оаху больше недели протекал пивной ручей, но теперь местные власти обнаружили утечку и перекрыли необычный поток.
На прошлой неделе активист-эколог Кэрролл Кокс заметила, что ручей в долине Вайпио сильно пахнет пивом. Она сообщила об этом в Департамент здравоохранения штата. По словам Кокс, запах у воды был, как у «пивного паба, который не проветривали три или четыре дня».
Последующая экспертиза показала, что в потоке содержалось 1,2% алкоголя и 0,04% сахара, сообщает Hawaii News Now.
Оказалось, что за такой «коктейль» ответственна ливневая труба, в которую попадало пиво со склада производителя алкоголя Paradise Beverages, находящегося неподалеку. Компания даже не подозревала об утечке и теперь вместе с чиновниками расследует инцидент.
Как сообщает издание Boing Boing, перекрытие пивного ручья опечалило местных подростков, которые успели оценить бесплатную выпивку.
Еще больше интересного о природе