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17:52 (мск), источник: Газета.Ру

«Был любимым актером». Не стало Валерия Гаркалина

Умер народный артист России Валерий Гаркалин. Последние полтора месяца он находился в реанимации, куда попал в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Источник: РИА "Новости"

О смерти Валерия Гаркалина сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Народный артист России скончался ночью, в 00.30, в результате полиорганной недостаточности. На фоне коронавируса у Гаркалина развился пневмоторакс, после чего внутренние органы начали отказывать, пишет Telegram-канал Mash.

Гаркалин был госпитализирован в больницу в Коммунарке 5 октября, у него диагностировали COVID-19 и значительное поражение легких. В дальнейшем состояние артиста ухудшалось: врачи констатировали критическую стадию пневмонии, функции легких снижались, сатурация упала до 40%, а легкие были повреждены на 85%. Гаркалин был подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, находясь в реанимации до конца своих дней. Болезнь протекала с осложнениями в связи с хроническими проблемами актера с сердцем.

Валерий Гаркалин
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Все это время врачи оценивали состояние артиста как тяжелое и не давали прогнозов о выздоровлении. В СМИ появилась информация, что у Гаркалина также развился тромбоз артерий верхних конечностей, из-за чего ему якобы грозила ампутация руки. Агент Наталья Теплова это опровергла, а 15 октября заявила о наметившийся у актера медленной, но положительной динамике и отсутствии осложнений.

Народный и Заслуженный

Валерий Гаркалин был звездой российского кино в 90-х. Наибольшую известность ему принесло участие в фарс-киноработе Владимира Меньшова «Ширли-мырли», где Гаркалин исполнил одновременно четырех персонажей — разлученных братьев-близнецов. В то время артист также сыграл популярные роли Федора Дежкина в фильме «Белые однажды», Романа Кромина в фильме «Ландыш серебристый» и Николая Крышкина в детективе «Бедная Саша».

Источник: РИА "Новости"

В общей сложности он снялся в свыше чем 90 картинах, одно из последних появлений — в фильме «Живи своей жизнью», вышедшем на экраны в 2020 году.

«Он был не просто выдающимся и не только выдающимся — он был любимым актером. И дело не только в фильме “Ширли-мырли”, который независимо ни от каких сегодняшних новых эфиров и программ является и для меня в том числе одним из любимейших фильмов. Я знаю его, вся наша семья разговаривает репликами из этих фильмов. И Гаркалин, наверное, был одним, может быть, единственным, из тех, кто мог это сыграть так, чтобы это стало любимым», — сказал ТАСС ректор ГИТИСа Заславский.

На счету Гаркалина также многочисленные театральные работы. Его карьера началась именно с популярного театра на колесах «Люди и куклы», вместе с которым артист ездил на гастроли после окончания факультета кукольного искусства Музыкального училища Гнесиных.

Персона
Валерий Гаркалин

В дальнейшем Гаркалин с успехом окончил курс Вячеслава Шалевича на факультете эстрады и массовых представлений ГИТИСа и исполнял роли в таких постановках, как «Ревизор», «Гамлет», «Укрощение строптивой», «Трехгрошовая опера» и прочее. Более десяти лет он оставался актером труппы Театра имени Пушкина, а с 2002 года неизменно преподавал в ГИТИСе, где был профессором кафедры эстрадного искусства и руководил мастерской.

В 2000-м Гаркалин был удостоен звания Заслуженного артиста РФ, в 2008-м стал обладателем звания Народный артист РФ.

В Москве не исключают возможность увековечивания памяти Валерия Гаркалина. По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, он был замечательным актером, и если в Мосгордуму поступят соответствующие обращения по поводу увековечивания, то их рассмотрят и поддержат.

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