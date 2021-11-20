Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

«Позвольте сердечно поздравить вас с юбилеем. Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения. И следуете ему с достоинством мудростью, глубоким пониманием за ответственность нашего народа, за судьбу России», — сказал Путин в начале церемонии.
Президент добавил, что Русская Православная Церковь знала разные времена.
«Но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во много результат ваших личных усилий и неустанных пасторских трудов», — сказал Путин.
Президент подписал указ о награждении патриарха орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.
«За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)», — сообщает пресс-служба Кремля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать — преподавателем немецкого языка в школе. Он — шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.