Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Жители России увидят яркую кометуВ середине декабря ее яркость достигнет пика
Фоторепортажи
13Проблемы окружающей среды в объективе
12Празднование Дня мертвых
12:56 (мск), источник: © РИА Новости

Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днем рождения, отметив усилия по укреплению РПЦ и наградив Орденом Андрея Первозванного. Церемония прошла в Кремле. Патриарху в субботу исполняется 75 лет.

Источник: РИА "Новости"

«Позвольте сердечно поздравить вас с юбилеем. Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения. И следуете ему с достоинством мудростью, глубоким пониманием за ответственность нашего народа, за судьбу России», — сказал Путин в начале церемонии.

Президент добавил, что Русская Православная Церковь знала разные времена.

«Но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во много результат ваших личных усилий и неустанных пасторских трудов», — сказал Путин.

Президент подписал указ о награждении патриарха орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.

Читайте также
Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

«За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)», — сообщает пресс-служба Кремля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать — преподавателем немецкого языка в школе. Он — шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.

 В США придумали 'гарантированный' способ уничтожить 'Северный поток — 2'
На Украине раскрыли 'заговор' вокруг 'Северного потока — 2'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь