Бизнес предложил отменить часть антиковидных ограничений после ввода QR-кодов

«Предприниматели говорят, что с вводом QR-кодов необходимо снимать другие ограничения. К примеру, ограничения по времени работы, по проценту заполняемости кинотеатров, фитнес-центров и других заведений. Это логично, мы поддерживаем такое мнение. <…> Это предмет диалога и непосредственной работы с оперативным штабом в регионе», — отметил Калинин.
Он добавил, что регулярно получает предложения от предпринимателей. Представители торговых центров, например, предлагают осуществлять проверку QR-кодов не на входе в ТЦ, а непосредственно в магазинах.
«Торговые центры сейчас столкнулись с серьезными проблемами, которые необходимо решать. У них падает проходимость, от этого страдает и малый бизнес, который находится внутри торговых центров. Мы считаем, что должны быть не только федеральные меры поддержки торговым центрам и непродовольственной рознице, но и региональные», — указал глава «Опоры России».
По его словам, речь, в частности, идет о льготах по налогу на имущество, «ведь налог на имущество не зависит от оборота».
В организации также предложили выдавать QR-коды не только по результатам ПЦР-тестов, но и по экспресс-тестам на антиген, которые, по словам Калинина, «делаются быстрее и стоят дешевле».
«У нашей организации позиция, что ограничения должны быть взвешенными, обоснованными. С другой стороны, бизнес должен понимать, что мы должны использовать проверенный международный опыт, чтобы остановить пандемию и победить общими усилиями», — отметил президент «Опоры России». Он указал, что в мире ничего «более понятного и действенного», чем QR-коды, пока не придумали.
На прошлой неделе правительство России внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов. Первый документ предполагает, что QR-коды в России потребуются для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе и магазинов. Второй предлагает ввести QR-коды на междугородных и международных маршрутах железнодорожного и авиатранспорта.