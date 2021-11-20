Рослесинфорг назвал преувеличенным ущерб лесов от пожаров

В Рослесинфорге считают, что низовой пожар, «как волк, санитар леса». Как отметили в организации, в 2020 году огнем было охвачено 9 млн га, но погибло около 15−20% насаждений.
«Это значит, что потери лесного фонда в процессе лесных пожаров сильно преувеличены. Природные аномалии, а именно лесные пожары, происходили в российских лесах всегда, зачастую они таким образом ускоряют его обновление», — сказали ТАСС в Рослесинфорге.
По словам экспертов организации, лесные пожары высвобождают ценные питательные вещества, находящиеся в лесной подстилке.
Они выжигают слой почвы, из-за чего опавшие с сохранившихся деревьев семена могут лучше прижиться. Деревья, которые выживут при пожаре, смогут восстановиться, убеждены в Рослесинфорге.
Оценить ущерб от происшедших летом лесных пожаров можно будет только через год, считают в организации. По мнению ее экспертов, значительная часть леса может восстановиться и без помощи человека. «Чтобы сгоревший полностью лес на местах пожаров возобновился сам, надо в среднем 10−15 лет», — уточнили в Рослесинфорге.
Площадь природных пожаров текущего лета заняла второе место за всю историю спутниковых наблюдений в России. По данным Рослесхоза, с начала 2021 года огонь прошел почти 17,2 млн га. Хуже ситуация была только в 2012 году — тогда за восемь месяцев стихия накрыла 17,5 млн га.
Минприроды предложило ввести новую методику расчета размера вреда лесам. Ущерб предлагается вычислять с учетом экономического, экологического и социального вреда территориям от возгораний в зависимости от деления лесов по целевому назначению, категориям защитности, породного состава насаждений, а также вида и интенсивности пожара. Экологи опасаются, что из-за этого масштаб финансового ущерба может стать в разы меньше.
Низовой пожар распространяется по нижним ярусам лесной растительности — лесной подстилке и опаду (отмершие части растений на поверхности почвы или дне водоема). Огонь охватывает, в частности, мох, лишайники и почвенную подстилку. Такой тип возгорания в лесу считается самым частым. По скорости распространения бывают беглые (лесная подстилка сгорает на 2−3 см) и устойчивые (полное сгорание напочвенного покрова и лесной подстилки).