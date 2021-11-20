У побережья Мексики найдено подводное «царство червей»

Исследуя эту местность, международная команда ученых с исследовательского судна Falkor только что обнаружила шесть новых видов животных — ракообразных, моллюсков и червей, сообщает Институт океана имени Шмидта.
Дистанционно управляемый аппарат (ROV) под названием SuBastian собрал образцы гидротермальной жидкости, грязи, горных пород и морских обитателей этой местности, а также получил уникальные кадры с морского дна в сверхвысоком разрешении.
С помощью гидролокатора команда также провела картирование морского дна, которое собирается подробнее изучить в будущем.
Ученые обнаружили, что вода из геотермальных источников достигает температуры 287 градусов по Цельсию. Но главная ее особенность в цвете.
В большинстве случаев подобные подводные гейзеры выпускают воду черного цвета, ведь на своем пути к поверхности она проходит через темные базальтовые породы и насыщается металлами, такими как железо. Поэтому такие источники еще называют «черными курильщиками».
Но у побережья Ла-Паса потоки из подводных гейзеров прозрачные и мерцающие. Ученые считают, что воду очищает огромное количество отложений с материковой части Мексики, попадающее в Калифорнийский залив, например, известняк.
Этот процесс также делает жидкость менее кислой, чем у «черных курильщиков», и придает гейзерам уникальную уступообразную структуру. Когда же известняка накапливается много, на дне образуются настоящие холмы диаметром до 50 метров.
Вокруг подводных источников процветает морская жизнь — от многочисленных бактерий до таких животных, как трубчатые черви, крабы, креветки, мидии, осьминоги, моллюски и рыбы.
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