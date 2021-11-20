Дерипаска поспорил с Ходорковским о конце президентского срока Путина

Российские бизнесмены, основатель UC Rusal Олег Дерипаска и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский поспорили о том, какое значение для страны может иметь возможный уход Владимира Путина с поста президента России в будущем.
Накануне Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал проект резолюции конгресса США о непризнании Путина президентом в случае, если он пойдет на выборы в 2024 году. Отвечая на вопрос главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова Ходорковский заявил, что считает эту резолюцию серьезной угрозой.
«Там демонстрируется крайне внимательное отношение к тем аргументам, которые выдвигаются в российском обществе по поводу легитимности избрания Путина в 24-м году, если он туда пойдет. И это достаточно серьезно, потому что такое обсуждение, если оно будет иметь место, и если оно будет развиваться, оно будет вести к делегитимации режима в международном общественном восприятии», — пояснил Ходорковский.
Он добавил, что если бы власть менялась, «пар бы как-то спускался». «Сейчас он не спускается. И все прекрасно понимают, что еще десять лет, и когда он все равно уйдет — мы же здесь не верим в то, что он будет жить вечно?» — сказал бизнесмен. Венедиктов в ответ сказал, что это не вопрос веры, а Ходорковский заявил, что есть те, кто верит и назвал в их числе Дерипаску.
В ответ на эти слова Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что бизнесмен «электризует своих сторонников издалека нетерпением перемен».
«Судя по всему, Михаил Ходорковский сейчас относится к тому типу людей, которых называют иконоборцами. Свержение, наказание, повешенье, конфискация, кровь — именно на этих неизбежных действиях будет воздвигнута “прекрасная Россия будущего” Ходорковского-Навального», — отметил Дерипаска. Кроме того бизнесмен напомнил, что Ходорковский выражал готовность возглавить переходное правительство в случае смещения Путина.
Он добавил, что Конституция России позволяет Путину пойти на выборы еще на два срока.
Бизнесмен попросил Ходорковского дать оценку организации и участию в залоговых аукционах вместе с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным. Также Дерипаска поинтересовался, откуда у Ходорковского появились деньги на приобретение ЮКОСа. В конце он спросил у бизнесмена, служил ли он в армии и имеет ли право быть федеральным госчиновником.
«Ведь в армии, когда слышишь команду “рота к бою”, ты точно понимаешь, что бессмертных людей не бывает…», — завершил Дерипаска свой пост.
Ходорковский и Дерипаска неоднократно спорили в публичном пространстве. Так, ранее дискуссия бизнесменов коснулась санкций США против России. Дерипаска предложил считать «провоцирование санкций» равным измене родине, а сами ограничения — «орудием гибридной войны».
Экс-глава ЮКОСа удивился, что «запрет тратить миллионы на Западе, работая чиновником в России», характеризуется как «гибридная война». Он назвал это «элементарной чистоплотностью».
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