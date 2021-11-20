Россия и США отправят совместную миссию на Венеру, заявил Рогозин

«Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, Венера традиционно считалась «русской планетой», потому что туда садились только советские аппараты, а больше никто не отправлял посадочные аппараты на планету «с кромешным адом буквально вместо атмосферы».
Россия планирует в ноябре 2029 года отправить к Венере автоматическую станцию «Венера-Д», состоящую из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Программа исследования Венеры включает еще две миссии: в июне 2031 года — для продолжения исследования атмосферы планеты, в июне 2034 года — для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.
Ранее о своих планах исследования Венеры во второй половине десятилетия заявили в США. Они планируют отправить к Венере автоматические станции: Davinchi+ для изучения плотной атмосферы планеты и определения существования океана на ее поверхности и Veritas для составления геологической карты планеты.
Помимо России и США отправить научный аппарат к Венере планирует Индия в 2024 году — на орбитальной станции «Шукраян», в частности, будет установлен российско-французский прибор VIRAL для исследования атмосферы планеты. Кроме того, орбитальный аппарат для изучения Венеры намечает запустить Европа — EnVision.
Россия, как правопреемница СССР, имеет большой опыт исследования Венеры. В прессе в свое время ее называли «советской планетой», поскольку в общей сложности Советский Союз осуществил 10 успешных посадок на Венеру. Однако в современной российской истории это будет первая национальная миссия к Венере, хотя отечественные приборы стояли на зарубежных аппаратах, изучавших планету.