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10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

День приветствий: названы 10 необычных способов поздороваться

21 ноября отмечают Всемирный день приветствий. Он призван показать, что многие конфликты можно решить путем доброжелательного общения, а для начала диалога достаточно поприветствовать друг друга. Мы собрали топ необычных приветствий разных народов мира.

Источник: AP 2021

1. Покажите язык

В Тибете в знак приветствия до сих пор нередко показывают друг другу высунутый язык. Считается, что этот обычай появился в Средние века благодаря буддийским монахам. Они показывали языки, чтобы уверить: перед вами обычный человек, а не реинкарнация жестокого правителя IX века Ландармы. По преданию, его язык был черным.

2. Постучите носом

В Катаре, Йемене, Омане и Объединенных Арабских Эмиратах сохранилась традиция легкого постукивания носами. Так деловые партнеры издавна уверяли друг друга, что готовы к сотрудничеству.

3. Поцелуйте в щеку

Франция, Италия, Испания, Португалия, Латинская Америка, канадский Квебек и немного реже Восточная Европа практикуют в знак приветствия поцелуи в щеку. В этом ритуале много неписаных правил. Например, французы целуют исключительно воздух у щеки, не прикасаясь к коже собеседника.

4. Обменяйтесь дыханием

Маори, коренные жители Новой Зеландии, приветствуют друг друга на важных церемониях с помощью хонги — небольшого ритуала, во время которого двое людей касаются друг друга носами, а иногда и лбами. Считается, что так они обмениваются «ха» — дыханием жизни — в знак единства.

5. Обменяйтесь правильным рукопожатием

Традиции рукопожатия отличаются в зависимости от региона. Например, в странах Ближнего Востока пожимают исключительно правую руку, так как левая считается нечистой. В Германии не трясут руки, а останавливают рукопожатие после одного решительного «рывка» вниз. В Марокко, если руки мокрые или грязные, собеседники прикасаются друг к другу тыльной стороной ладони. В Руанде в этом случае можно прикоснуться к запястью. В Китае рукопожатие должно быть очень мягким и сдержанным, без продолжительного потряхивания руками, хлопков по спине и объятий.

6. Похлопайте в ладоши

В Зимбабве, пожав руки, собеседники хлопают: первый из них — один раз, а второй — дважды в ответ. В северном Мозамбике знакомые хлопают трижды перед тем, как сказать «мони», то есть «привет».

7. Положите руку на сердце

Это традиционное и очень формальное приветствие в Малайзии. Нужно деликатно взять руки собеседника в свои, затем отпустить их, поднести руки к своему сердцу и слегка кивнуть в знак доброжелательности. Мужчинам следует дождаться, пока местные женщины первыми протянут руки, а если они этого не сделают, мужчина должен положить руку себе на грудь и слегка кивнуть.

8. Поклонитесь

В Камбодже, Индии, Непале, Лаосе, Таиланде и Японии приветствуют друг друга поклонами. В Индии сожмите ладони вместе на уровне сердца в молитвенном жесте, затем немного наклоните голову вперед и слегка поклонитесь. В Индии и Непале во время приветствия вы можете также услышать фразу «намасте» в знак уважения и благодарности. В Таиланде поклон называют «вай». Чем выше вы поднимаете руки, тем больше уважения вы проявляете.

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В Японии чем ниже поклон, тем больше уважения вы высказываете (максимум составляет примерно 90 градусов). Но современные поколения японцев все чаще практикуют легкий наклон головы — как кивок, но более выразительный.

9. Понюхайте собеседника

В Гренландии и Тувалу близкие люди и родственники в знак приветствия вдыхают воздух у щеки своего собеседника, словно принюхиваются.

10. Проявите уважение к старшим

Во многих странах Азии и Африки первыми приветствуют людей старшего возраста. На Филиппинах у местных жителей сохранился уникальный способ выразить свое почтение старшим. Нужно осторожно взять руку пожилого человека и слегка прижать к своему лбу. В Индии местные жители касаются ног пожилых людей в знак уважения. В Либерии и среди представителей народа йоруба в Нигерии молодые люди опускаются перед людьми преклонного возраста на одно или оба колена в знак особого уважения.

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