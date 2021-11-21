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14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Лос-Анджелесе появился необычный светящийся туннель (видео)

За месяц до начала зимних праздников в городе открылось грандиозное световое шоу.

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Ботанический сад Arboretum в Лос-Анджелесе в ожидании зимних праздников пригласил посетителей полюбоваться световым шоу Lightscape.

После наступления темноты в саду зажигаются сотни тысяч огней, превращая Arboretum в сказочное царство. Световые аттракционы обустроили на территории длиной почти 2 км. Один из самых красивых — сияющий тысячами огней туннель в форме арок готического собора.

Шоу Lightscape почти 10 лет украшало Королевские ботанические сады Кью в Лондоне, а теперь перебазировалось в американский город, сообщает Reuters. Любоваться им можно будет до середины января.

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