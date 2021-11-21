Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: первый полет на воздушном шареВсемирный день телевидения, трагедия в Риге, первый полет на воздушном шаре и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
16Ситуация на белорусско-польской границе
18:30 (мск), источник: Известия

Кнопка президента Путина для вызова помощника попала на видео

Журналисты показали кнопку, с помощью которой президент России Владимир Путин вызывает помощника во время переговоров. Сюжет вышел 21 ноября в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: РИА "Новости"

На кадрах представили подготовку зала для проведения длительных переговоров с участием российского лидера.

Когда проводятся переговоры с глазу на глаз, без ассистентов, на стол главе государства ставят специальную переносную кнопку с гербом РФ и надписью «приемная». Нажав на нее, президент во время длительных мероприятий может вызвать помощника и, например, попросить принести ему чай.

Летом 2020 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков удивился вопросу журналистов об экспрессивном использовании президентом ручки.

По его словам, Путин использует ручку как все, «чтобы писать». Он добавил, что не стоит «забивать себе голову ненужными инфоповодами».

В мае во время видеосовещания по борьбе с паводками президент бросил на стол ручку, которую до этого перебирал в руках.

В декабре того же года Песков рассказал, что глава государства пользуется интернетом, но без смартфона.

 Будь проще: в России протестируют автоматическую систему налогообложения
Время романтики: чем удивляет путешествие по БАМу
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь