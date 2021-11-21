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19:36 (мск), источник: © РИА Новости

Путин ревакцинировался от коронавируса

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной «Спутник Лайт». Об этом он сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

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Источник: © РИА Новости

«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку “Спутником Лайт”. Это называется ревакцинация», — сказал президент.

По словам главы государства, после процедуры он чувствует себя хорошо.

Кроме того, российский лидер вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от SARS-CoV-2. Логунов подтвердил, что Путин может принять участие в эксперименте.

Президент отметил, что регулярно общается с руководством института и подчеркнул важность сегодняшней встречи.

«У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения “Спутника Лайт” в нашей стране и за рубежом», — заявил российский лидер.

Прошлой весной Путин уже сделал прививку от COVID-19 двухкомпонентным «Спутником V».

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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