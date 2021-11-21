Путин ревакцинировался от коронавируса

«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку “Спутником Лайт”. Это называется ревакцинация», — сказал президент.
По словам главы государства, после процедуры он чувствует себя хорошо.
Кроме того, российский лидер вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от SARS-CoV-2. Логунов подтвердил, что Путин может принять участие в эксперименте.
Президент отметил, что регулярно общается с руководством института и подчеркнул важность сегодняшней встречи.
«У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения “Спутника Лайт” в нашей стране и за рубежом», — заявил российский лидер.
Прошлой весной Путин уже сделал прививку от COVID-19 двухкомпонентным «Спутником V».
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.