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 Вирусолог заявил о «тревожном сигнале» перед ревакцинацией Низкий показатель уровня антител к COVID-19 - это тревожный сигнал, на который стоит обратить внимание, принимая решение о ревакцинации
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07:28 (мск), источник: © РИА Новости

Гинцбург оценил сроки изобретения «долгосрочной» вакцины от коронавируса

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Изобретение вакцины от COVID-19 действием в 5−10 лет зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: © РИА Новости

«Понимаете, все очень зависит от того, с каким штаммом коронавируса мы боремся. Срок действия “Спутник V” против тех штаммов, уханьского и последующих вариантов, мы очень надеялись, что будет не один год и, может, не два года. А гораздо дольше. Потому что клетки памяти сохраняются по всей видимости очень долго. Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти. Поэтому эту вакцину приходится теперь раз в полгода вводить. Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину», — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли предпосылки для создания вакцины от коронавируса, которую можно будет колоть не раз в полгода, а раз в пять или десять лет.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».

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