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09:46 (мск), источник: © РИА Новости

Врач рассказал о разнице иммунитета переболевшего COVID-19 и привитого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Информация о том, что иммунитет переболевшего COVID-19 более слабый, чем иммунитет вакцинированного, не соответствует действительности, сообщил журналистам в понедельник главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

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Источник: © РИА Новости

«У нас нет таких данных о том, что иммунитет более слабый. Уровень иммунитета зависит в большей степени от работы иммунной системы человека, а приобретается ли он путем заболевания или путем постановки вакцины, это в целом на уровень не влияет. Но надо иметь здесь в виду, что, безусловно, иммунитет, который приобретается после вакцинации, достается человеку более легко, он более мягкий, чем после заболевания, после которого у человека даже через длительное время остаются явления», — сказал главный санитарный врач в ответ на вопрос о том, почему иммунитет переболевшего COVID-19 более слабый, чем иммунитет вакцинированного.

Он подчеркнул, что вирус наносит существенный ущерб организму.

«Поэтому, конечно, приобретать иммунитет через заболевание для человека более опасно», — заключил Козловских.

По последним данным оперштаба региона, в Свердловской области общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев — 8 129.

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