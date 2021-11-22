Врач рассказал о разнице иммунитета переболевшего COVID-19 и привитого

«У нас нет таких данных о том, что иммунитет более слабый. Уровень иммунитета зависит в большей степени от работы иммунной системы человека, а приобретается ли он путем заболевания или путем постановки вакцины, это в целом на уровень не влияет. Но надо иметь здесь в виду, что, безусловно, иммунитет, который приобретается после вакцинации, достается человеку более легко, он более мягкий, чем после заболевания, после которого у человека даже через длительное время остаются явления», — сказал главный санитарный врач в ответ на вопрос о том, почему иммунитет переболевшего COVID-19 более слабый, чем иммунитет вакцинированного.
Он подчеркнул, что вирус наносит существенный ущерб организму.
«Поэтому, конечно, приобретать иммунитет через заболевание для человека более опасно», — заключил Козловских.
По последним данным оперштаба региона, в Свердловской области общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев — 8 129.