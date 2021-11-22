Из транспорта Казани высадили сотни пассажиров без QR-кодов

Татарстан первым из регионов ввел QR-коды на общественном транспорте, в связи с новым ограничением в Казани за утро из метро и трамваев высадили 500 пассажиров, со ссылкой на «Метроэлектротранс» сообщило «Татмедиа».
Некоторые пассажиры отказались выполнять требование кондукторов. Из-за мужчины, который не стал выходить из салона, на улице Серова встали трамвайные маршруты № 1 и № 6. При этом он вызвал полицию, поскольку счел действия кондуктора незаконными.
Не обошлось без инцидентов и в метро. В нем скандал устроила женщина, которую не пропустили со справкой о первой прививке, сообщил «Метроэлектротранс».
На фоне введения системы QR-кодов на общественном транспорте в Казани взлетели цены на такси. Те, кто не успел вакцинироваться, объединяются в соцсетях в группы, чтобы доехать до места назначения на личном транспорте, сообщил Prokazan.
С 22 ноября в Татарстане в общественный транспорт можно попасть только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса, перенесенный COVID-19 или медотвод. Электронный код нужен и для посещения торговых центров площадью более 400 кв. м, театров, кинотеатров, спортивны мероприятий и заведений сферы услуг.
Власти ввели ограничение на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. 18 ноября в регионе зарегистрировали 271 новый случай, что стало рекордом с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба. Для сравнения, на пике в декабре прошлого года показатель составил 106 случаев за сутки.
Всего в Татарстане выявили 35,7 тыс. заразившихся, умерли 1,1 тыс. человек. Уровень коллективного иммунитета в республике составляет 34,5%.