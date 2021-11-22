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11:53 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 35 681 случай заражения коронавирусом. Это минимум с 24 октября

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 28 713.

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12:34 (мск)В Москве выявлено 2786 новых случаев COVID-19
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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 681, это минимум с 24 октября. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 366 839, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в понедельник.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,38%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 713, до 8 053 643. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 241 против 1 252 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 265 336 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,83%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 786 против 3 438 днем ранее, это минимум с 16 ноября. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 921 419 случаев заражения.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 94 против 97 днем ранее. Всего в городе умерли 33 446 человек (1,74% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Во время загрузки произошла ошибка.
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