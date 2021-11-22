Какие страны признали российский сертификат о вакцинации?

Ранее Россия предоставила Евросоюзу документы, которые нужны для проверки технической совместимости российской и европейской систем контроля за вакцинацией.
«Россия подтвердила свое обязательство присоединиться к системе EUDCC (EU Digital Covid Certificate — электронный сертификат о вакцинации против COVID-19) и объявила о своем намерении в ближайшее время подать официальную заявку», — отметили в Еврокомиссии.
На встрече с делегацией Совета Европы (СЕ) во главе с заместителем генерального секретаря организации Бьорном Берге министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации без привязки к конкретному препарату. По словам Мурашко, необходимо разделять допуск вакцины на иностранные рынки и признание сертификатов.
Как сказано на официальном сайте Ростуризма, с сертификатом о вакцинации можно отправиться в:
Есть ряд стран, которые признают российские сертификаты, но одновременно требуют наличия отрицательного ПЦР-теста. В их числе:
ОАЭ признает «Спутник V» при наличии отрицательного ПЦР-теста, который делается по прибытии в страну.
Получить ответы на вопросы, связанные с оформлением и использованием ковид-сертификата, можно:
Также почти во всех регионах запущены горячие линии по вопросам COVID-19.