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12:03 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие страны признали российский сертификат о вакцинации?

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов заявил о намерении признать российские сертификаты переболевших коронавирусом. Пока механизм проверки документов о вакцинации не отработан, его планируют утвердить до 1 декабря (ожидаемая дата открытия Израиля для туристов из России).

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Россия предоставила Евросоюзу документы, которые нужны для проверки технической совместимости российской и европейской систем контроля за вакцинацией.

«Россия подтвердила свое обязательство присоединиться к системе EUDCC (EU Digital Covid Certificate — электронный сертификат о вакцинации против COVID-19) и объявила о своем намерении в ближайшее время подать официальную заявку», — отметили в Еврокомиссии.

На встрече с делегацией Совета Европы (СЕ) во главе с заместителем генерального секретаря организации Бьорном Берге министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации без привязки к конкретному препарату. По словам Мурашко, необходимо разделять допуск вакцины на иностранные рынки и признание сертификатов.

В какие страны можно поехать с российским сертификатом о вакцинации?

Как сказано на официальном сайте Ростуризма, с сертификатом о вакцинации можно отправиться в:

  • Абхазию;
  • Армению;
  • Беларусь;
  • Болгарию;
  • Боснию и Герцеговину;
  • Венгрию;
  • Венесуэлу;
  • Грузию;
  • Египет;
  • Зимбабве;
  • Казахстан;
  • Киргизию;
  • Кипр;
  • Мадейру;
  • Марокко;
  • Мексику;
  • Молдавию (подойдет сертификат о вакцинации на русском или национальном языке);
  • Монголию;
  • Румынию;
  • Северную Македонию;
  • Сербию;
  • Словению;
  • Турцию;
  • Узбекистан;
  • Черногорию;
  • Южную Осетию.

Где кроме сертификата нужен ПЦР-тест?

Есть ряд стран, которые признают российские сертификаты, но одновременно требуют наличия отрицательного ПЦР-теста. В их числе:

  • Азербайджан;
  • Албания;
  • Бахрейн;
  • Греция;
  • Иордания;
  • Иран;
  • Кения;
  • Ливан;
  • Маврикий;
  • Мальдивы;
  • Оман;
  • Таджикистан;
  • Таиланд (Пхукет);
  • Тунис;
  • Шри-Ланка;
  • Хорватия.

ОАЭ признает «Спутник V» при наличии отрицательного ПЦР-теста, который делается по прибытии в страну.

Где россияне могут проконсультироваться по вопросам сертификата о вакцинации?

Получить ответы на вопросы, связанные с оформлением и использованием ковид-сертификата, можно:

  • по единому для всех регионов России номеру телефона 122 (доб. 0);
  • по единой горячей линии стопкоронавирус.рф +7−800−200−01−12;
  • в справочной службе Минцифры России по телефонам +7−495−771−80−00, +7−800−222−15−01.

Также почти во всех регионах запущены горячие линии по вопросам COVID-19.

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