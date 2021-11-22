12:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Бочка вина во Франции продана за рекордные €800 тыс
В воскресенье на ежегодном благотворительном аукционе во Франции бочка бургундского вина Corton Renardes Grand Cru 2021 была продана за рекордные €800 тыс.
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Об этом сообщил в Twitter аукционный дом Sotheby`s, который занимался организацией аукциона в нынешнем году. Вырученные от ее продажи средства пойдут французской Национальной федерации солидарности женщин, занимающейся борьбой с домашним насилием, и Институту Кюри, который в числе прочего известен работами по лечению рака груди.
Благотворительный аукцион организует неправительственная организация Domaine des Hospices de Beaune. Такой аукцион проводится с 1859 года, вырученные на нем средства идут на поддержку различных благотворительных организаций и общественных проектов.
Domaine des Hospices de Beaune принадлежит виноградник в Бургундии площадью 61 га. Именно из винограда, собранного там, производят вино, которое продают на аукционе. В нынешнем году на торги на аукционе было выставлено всего 349 бочек по 228 литров — против 630 бочек в 2020 году, как отмечают организаторы, это связано с «капризами погоды».
Яна Рождественская