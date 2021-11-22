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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин нормально чувствует себя после ревакцинации

Президент России Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса препаратом «Спутник Лайт», прошедшей накануне, чувствует себя нормально. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Нормально… Он только что проводил встречу», — ответил Песков в ходе пресс-колла на вопрос о самочувствие президента после ревакцинации.

Журналисты уточнили, сделал ли президент себе назальную вакцину. «Нет, пока только он изъявил готовность, именно об этом он вчера на беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакцины, поэтому, конечно, он не мог сделать назальную», — ответил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин сообщил, что 21 ноября ревакцинировался от коронавируса российским однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Таким образом, президент получил уже третью дозу вакцины.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50%, а в ряде регионов — 60%. Ухудшение ситуации с COVID-19 отмечается в трех регионах страны. В Центре имени Гамалеи считают, что спад волны заболеваемости коронавирусом возможен при сохранении ее динамики в течение одной-двух недель.

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